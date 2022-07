Sinner-Alcaraz, Wimbledon 2022: precedenti sfavorevoli. E i book-makers snobbano l’azzurro… (Di domenica 3 luglio 2022) L’attesa sta finalmente per finire, il momento dell’incontro tra Jannik Sinner e Rafael Nadal sta arrivando. L’azzurro e lo spagnolo si sfideranno infatti quest’oggi nella seconda partita sul campo centrale, quindi subito dopo l’incontro tra la britannica Heather Watson e la tedesca Julie Niemeier. Sarà davvero una partita importante per Sinner, che dovrà lottare per provare conquistare un posto ai quarti di finale. Tra l’altoatesino e l’iberico ci sono due precedenti, entrambi vinti dallo spagnolo: la prima volta l’iberico trovò il successo al Challenger di Alicante nel 2019, mentre la seconda ai sedicesimi di finale di Parigi-Bercy 2021. Anche per questi motivi, sarà un match davvero difficile. A confermare la complessità di questo ottavo di finale di Jannik ci pensano poi i book-makers. Su Snai, ad ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) L’attesa sta finalmente per finire, il momento dell’incontro tra Jannike Rafael Nadal sta arrivando. L’azzurro e lo spagnolo si sfideranno infatti quest’oggi nella seconda partita sul campo centrale, quindi subito dopo l’incontro tra la britannica Heather Watson e la tedesca Julie Niemeier. Sarà davvero una partita importante per, che dovrà lottare per provare conquistare un posto ai quarti di finale. Tra l’altoatesino e l’iberico ci sono due, entrambi vinti dallo spagnolo: la prima volta l’iberico trovò il successo al Challenger di Alicante nel 2019, mentre la seconda ai sedicesimi di finale di Parigi-Bercy 2021. Anche per questi motivi, sarà un match davvero difficile. A confermare la complessità di questo ottavo di finale di Jannik ci pensano poi i. Su Snai, ad ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ?? Carlos Alcaraz agli ottavi di Wimbledon! ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Sinner |… - WeAreTennisITA : Jannik Sinner sfata il tabù erba vincendo il suo primo match sui prati. Nello stesso settore del tabellone, Carlos… - zazoomblog : Sinner-Alcaraz Wimbledon 2022: i precedenti e le quote dei book-makers. Spagnolo favorito - #Sinner-Alcaraz… - infoitsport : Dove vedere Sinner-Alcaraz oggi 3 luglio in TV e in streaming - zazoomblog : Dove vedere Sinner-Alcaraz oggi 3 luglio in TV e in streaming - #vedere #Sinner-Alcaraz #luglio -