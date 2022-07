Sampdoria, accordo per il rinnovo di Quagliarella: un anno a stipendio ridotto (Di domenica 3 luglio 2022) Fabio Quagliarella rappresenterà ancora la Sampdoria in Serie A, quantomeno per un’altra stagione, con la fascia da capitano al braccio. Questo è chiaro dopo l’accordo trovato tra l’attaccante italiano e la società ligure, con entrambe le parti che hanno deciso di adeguarsi alle rispettive necessità; il calciatore percepirà infatti uno stipendio dimezzato rispetto all’annata appena conclusa, corrispondente a 500mila euro totali. Il tutto con un’aggiunta relativa a dei bonus concernenti presente e gol segnati, come riportato recentemente da Sky Sport. Ciò che è certo è che Quagliarella sarà ancora un faro del prossimo campionato italiano e della Sampdoria; i blucerchiati ricercando nuovamente la salvezza, con la speranza di poter sorprendere positivamente i propri ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Fabiorappresenterà ancora lain Serie A, quantomeno per un’altra stagione, con la fascia da capitano al braccio. Questo è chiaro dopo l’trovato tra l’attaccante italiano e la società ligure, con entrambe le parti che hdeciso di adeguarsi alle rispettive necessità; il calciatore percepirà infatti unodimezzato rispetto all’annata appena conclusa, corrispondente a 500mila euro totali. Il tutto con un’aggiunta relativa a dei bonus concernenti presente e gol segnati, come riportato recentemente da Sky Sport. Ciò che è certo è chesarà ancora un faro del prossimo campionato italiano e della; i blucerchiati ricercando nuovamente la salvezza, con la speranza di poter sorprendere positivamente i propri ...

Pubblicità

apetrazzuolo : SKY - Sampdoria, accordo con Quagliarella per il rinnovo fino al 2023 - napolimagazine : SKY - Sampdoria, accordo con Quagliarella per il rinnovo fino al 2023 - sportface2016 : #Sampdoria, accordo per il rinnovo di #Quagliarella: un anno a stipendio ridotto - SampNews24 : Rinnovo #Quagliarella, accordo con la #Sampdoria: i dettagli - Biancax1604 : RT @ilMonzaSiamoNoi: ULTIM'ORA, altro colpo in arrivo al #Monza: trovato l'accordo con la #Sampdoria per #Candreva. ?????? Per il giocatore p… -