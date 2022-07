Sabiri: «Sampdoria ambiente ideale per crescere. Lascerò il segno» (Di domenica 3 luglio 2022) Abdelhamid Sabiri, fantasista della Sampdoria, ha lanciato un chiaro messaggio in vista della prossima stagione Abdelhamid Sabiri, fantasista della Sampdoria, ha lanciato un chiaro messaggio in vista della prossima stagione. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. GOL PIU’ IMPORTANTE – «Il gol al Genoa nel derby, che deciso una partita chiave per la nostra salvezza, è senza dubbio il più importante della mia vita calcistica. E credo anche che per tutta la gente blucerchiata sia ricordata come una rete speciale». SALTO IN SERIE A – «Ho trovato un ambiente ideale, dove tutti mi hanno accolto benissimo. Non ho patito il cambio di categoria. I compagni, Giampaolo, Faggiano, sono stati tutti fondamentali per farmi crescere in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Abdelhamid, fantasista della, ha lanciato un chiaro messaggio in vista della prossima stagione Abdelhamid, fantasista della, ha lanciato un chiaro messaggio in vista della prossima stagione. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. GOL PIU’ IMPORTANTE – «Il gol al Genoa nel derby, che deciso una partita chiave per la nostra salvezza, è senza dubbio il più importante della mia vita calcistica. E credo anche che per tutta la gente blucerchiata sia ricordata come una rete speciale». SALTO IN SERIE A – «Ho trovato un, dove tutti mi hanno accolto benissimo. Non ho patito il cambio di categoria. I compagni, Giampaolo, Faggiano, sono stati tutti fondamentali per farmiin ...

