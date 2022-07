Ricky Martin, accuse di violenza domestica: “Sono false” (Di domenica 3 luglio 2022) Ordine restrittivo per Ricky Martin: il cantante è stato accusato di violenza domestica. Per i legali della star, le accuse “Sono false”. Ordine restrittivo per Ricky Martin accusato di violenza domestica su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Ordine restrittivo per: il cantante è stato accusato di. Per i legali della star, le”. Ordine restrittivo peraccusato disu Donne Magazine.

Pubblicità

infoitcultura : Emessa un'ordinanza restrittiva nei confronti di Ricky Martin, cosa sarebbe successo - infoitcultura : Ricky Martin accusato di violenza domestica: emessa un'ordinanza restrittiva - infoitcultura : Ricky Martin accusato di violenza domestica: ordine restrittivo per il cantante. I legali: «Accuse false» - infoitcultura : Ordinanza restrittiva nei confronti di Ricky Martin per violenza domestica - Luce - Michele35978010 : non io che mi ricordo di ricky martin solo per il serale di #amici18 :) -