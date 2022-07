Per brillare nelle sere d'estate e non solo... (Di domenica 3 luglio 2022) L’oro è un colore indubbiamente non semplice, soprattutto se lo si vuole portare di giorno, ma dona alle brune e alle bionde, illumina l’incarnato e fa risaltare l’abbronzatura, tutte qualità notevoli soprattutto d’estate. Le passerelle della primavera estate 2022 rendono i colori metallici un vero proprio trend e l’oro e l’argento ne sono i protagonisti. Di giorno L’oro di giorno è un azzardo, ma potrebbe anche risultare una scelta vincente soprattutto in estate. Le sfilate della primavera estate 2022 ci suggeriscono look sporty chic come possiamo vedere per Blumarine che porta in passerella una tuta dorata. Brunello Cucinelli punta sul classico e abbina una blusa oro con dei pantaloni larghi panna, Chi ama lo stile classico non potrà resistere alla proposta di Chanel: un body oro ... Leggi su amica (Di domenica 3 luglio 2022) L’oro è un colore indubbiamente non semplice, soprattutto se lo si vuole portare di giorno, ma dona alle brune e alle bionde, illumina l’incarnato e fa risaltare l’abbronzatura, tutte qualità notevoli soprattutto d’. Le paslle della primavera2022 rendono i colori metallici un vero proprio trend e l’oro e l’argento ne sono i protagonisti. Di giorno L’oro di giorno è un azzardo, ma potrebbe anche risultare una scelta vincente soprattutto in. Le sfilate della primavera2022 ci suggeriscono look sporty chic come possiamo vedere per Blumarine che porta in paslla una tuta dorata. Brunello Cucinelli punta sul classico e abbina una blusa oro con dei pantaloni larghi panna, Chi ama lo stile classico non potrà resistere alla proposta di Chanel: un body oro ...

