Paura e spettacolo a Silverstone | vince Sainz davanti a Perez e Hamilton

(Di domenica 3 luglio 2022) AGI - Carlosil Gran Premio di Gran Bretagna prendendosi il primissimo successo in carriera al termine di una gara folle. Atrionfa lo spagnolo della Ferrarialla Red Bull di Sergioe alla Mercedes di Lewis. Solo quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc, costretto a pagare ancora una volta una follia del team, che non lo ferma a 13 giri dalla fine per mettere gomme nuove dopo l'entrata della Safety Car, quando era in testaa tutti. Ne approfittano quindi i rivali che lo beffano nel finale. Altra opportunità sprecata per il monegasco, che non riesce neanche ad approfittare del settimo posto di Verstappen a causa di alcuni problemi alla sua monoposto. La prima partenza sorride a Verstappen (partito con gomma più ...

AGI - Carlos Sainz vince il Gran Premio di Gran Bretagna prendendosi il primissimo successo in carriera al termine di una gara folle. A Silverstone trionfa lo spagnolo della Ferrari davanti alla Red ... Solo quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc, costretto a pagare ancora una volta una follia del team, che non lo ferma a 13 giri dalla fine per mettere gomme nuove dopo l'entrata della Safety Car, ...