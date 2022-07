“Ora parlo io”. Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis alza la voce: accuse pesanti a quei naufraghi (Di domenica 3 luglio 2022) Nicolas Vaporidis, il racconto dopo la vittoria sull’Isola. Molti fan del programma non hanno mai avuto dubbi sul nome vincente e infatti hanno fatto ‘centro’: Vaporidis ha portato a casa la vittoria, riscuotendo consensi e approvazione da parte del pubblico. Ma le sue parole dopo la vittoria fanno luce su alcuni aspetti ad oggi sconosciuti. Nicolas Vaporidis, il racconto dopo la vittoria sull’Isola dei Famosi. Momenti di grande affiatamento tra i naufraghi dell’edizione 2022 del reality show condotto da Ilary Blasi, ma anche momenti di difficoltà e litigi: tutto questo ha reso l’avventura ai limiti della sopravvivenza decisamente indimenticabile. Ne avrebbe parlato il vincitore entrando nel dettaglio in una lunga intervista per Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 luglio 2022), il racconto dopo la vittoria sull’. Molti fan del programma non hanno mai avuto dubbi sul nome vincente e infatti hanno fatto ‘centro’:ha portato a casa la vittoria, riscuotendo consensi e approvazione da parte del pubblico. Ma le sue parole dopo la vittoria fanno luce su alcuni aspetti ad oggi sconosciuti., il racconto dopo la vittoria sull’dei. Momenti di grande affiatamento tra idell’edizione 2022 del reality show condotto da Ilary Blasi, ma anche momenti di difficoltà e litigi: tutto questo ha reso l’avventura ai limiti della sopravvivenza decisamente indimenticabile. Ne avrebbe parlato il vincitore entrando nel dettaglio in una lunga intervista per Il ...

