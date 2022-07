(Di domenica 3 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un seracco di ghiaccio è crollato sulla. Il distacco si è verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via per raggiungere la vetta.Il distacco di una roccia ha provocato l’apertura di un crepaccio sul ghiacciaio di Pian dei Fiacconi.Il bilancio provvisorio parla di sei, di cui due in gravi condizioni.Isono stati accolti negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano. Si continuano a cercare intanto i dispersi. Foto: fermoimmagine da video Suem Veneto (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio, ancora provvisorio, della valanga sulla Marmolada: sei morti, 8 feriti di cui uno grave e u… - crico70 : ?? #marmolada è di sei vittime il bilancio provvisorio a seguito del distacco del seracco dalla calotta sommitale d… - nestquotidiano : Marmolada, sei le vittime accertate. Otto i feriti - IlModeratoreWeb : Marmolada, sei le vittime accertate. Otto i feriti - - scheerenberger : RT @Tg3web: Il rischio di nuovi distacchi dal ghiacciaio rende estremamente delicate le operazioni di soccorso sulla Marmolada alla ricerca… -

Un video di pochi secondi mostra gli attimi in cui avviene il distacco del seracco sullache ha causato, secondo un bilancio parziale,morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi ( LE FOTO ). Uno dei soccorritori impegnati nel recupero delle vittime e dei ......a Punta Penia per la via normale alla vetta della. 2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 mesi, poi 2.99 al mese per 3 mesi Attiva Oragià ...Roma, 3 luglio 2022 - Crollo sulla Marmolada, una strage. Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, nel 2019 aveva fatto una previsione fosca su quel ghiacciaio. Tra 50 anni sarà un ricord ...Si aggrava il bilancio della valanga di ghiaccio di grosse dimensioni avvenuto sulla Marmolada, 4 sarebbe il numero delle vittime accertate. Sarebbero almeno 15 le persone coinvolte dal distacco di un ...