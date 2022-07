LIVE Sinner-Alcaraz 6-1 5-4, Wimbledon 2022 in DIRETTA: Jannik serve per il secondo set (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Game Alcaraz. Servizio in kick e buon dritto a chiudere il game per lo spagnolo. Dopo il cambio di campo l’altoatesino servirà per il secondo set. AD-40 Servizio vincente Alcaraz. 40-40 Attacco in contro tempo di Jannik che questa volta è vincente, anche con un bacio al nastro. 40-30 Che occasione…Sinner gioca un gran rovescio incrociato, ma non riesce a gestire la ribattuta di Alcaraz nei pressi della rete. 30-30 Servizio e dritto a segno per lo spagnolo. 15-30 Risposta di rovescio aggressiva di Jannik, che si porta a due punti dal set. 15-15 Anche il drop di Alcaraz non passa. 15-0 Si ferma sul nastro il tentativo di palla corta di dritto di Sinner. 5-3 ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Game. Servizio in kick e buon dritto a chiudere il game per lo spagnolo. Dopo il cambio di campo l’altoatesino servirà per ilset. AD-40 Servizio vincente. 40-40 Attacco in contro tempo diche questa volta è vincente, anche con un bacio al nastro. 40-30 Che occasione…gioca un gran rovescio incrociato, ma non riesce a gestire la ribattuta dinei pressi della rete. 30-30 Servizio e dritto a segno per lo spagnolo. 15-30 Risposta di rovescio aggressiva di, che si porta a due punti dal set. 15-15 Anche il drop dinon passa. 15-0 Si ferma sul nastro il tentativo di palla corta di dritto di. 5-3 ...

