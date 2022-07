LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | meteo incerto a Silverstone | Sainz in pole position

Leggi su oasport

15.31 Ricordiamo che il pilota più vincente in assoluto aè il padrone di casa Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 8 volte (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021). In questoil britannico ha quindi, almeno teoricamente, un appuntamento con la storia, poiché potrebbe diventare il primo uomo di sempre a conquistare 9 diverse edizioni dello stessoPremio. Sinora, la quota degli 8 successi nella medesima gara è stata raggiunta solo da Michael Schumacher in Francia e dallo stesso Hamilton anche in Ungheria. 15.28 Al momento la gara dovrebbe svolgersi in condizioni di pista asciutta, ma il cielo è molto minaccioso ae resta sempre un discreto rischio di pioggia (soprattutto nella seconda parte della corsa)