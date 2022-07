Kiev | Lysychansk potrebbe cadere in mani russe

Pubblicità

Il consigliere del presidente ucraino Oleksiy Arestovych ha ammesso che la città dipotrebbe cadere in mani russe, mentre si intensificano i combattimenti nell'ultimo bastione dell'Ucraina nella provincia orientale di Luhansk. Lo riferisce il Guardian. . 3 luglio 2022... Oleksiy Arestovych, secondo il quale le forze russe sono riuscite per la prima volta ad attraversare da nord il fiume che separada Sievierodonetsk, creando una situazione "di minaccia". ...Assalto finale a Lysychansk. Le forze russe e filorusse, dopo la conquista di Severodonetsk, pressano per conquistare l'ultima roccaforte di ...Il consigliere del presidente ucraino Oleksiy Arestovych ha ammesso che la città di Lysychansk potrebbe cadere in mani russe, mentre si intensificano i combattimenti nell'ultimo bastione dell'Ucraina ...