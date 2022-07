Kate Middleton a Wimbledon | gira una voce sui russi | caso internazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 luglio 2022) Il traffico verso Church Road è la cosa meno amabile di. Tutto il resto, dietro quel magico cancello in ferro battuto, è poesia. Non solo per chi ama il tennis o le impareggiabili fragole con panna. Qui si entra nella cattedrale dei gesti che Gianni Clerici decantava e Paolo Bertolucci chiosa per Sky Sport. Per l'ineffabile "Pasta Kid"resta un'icona. Paolo, cosa ha di speciale questo torneo? «La sua storia centenaria, il mito, le magliette bianche... Anche se quest' anno mi ha fatto parecchio arrabbiare la decisione di non aver accettato in gara i tennisti. Fatto che ha portato a togliere i punti Atp al torneo. Uno scandalo. In compenso, stranamente, il montepremi è passato a 42 milioni di sterline con un aumento del 14% rispetto al 2021».Tra l'altro stiamo assistendo a un'edizione ...