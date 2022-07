Inter, Vidal verso il Flamengo. Skriniar: rialzo Psg - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di domenica 3 luglio 2022) Arturo Vidal Milano, 3 luglio 2022 - Arturo Vidal è vicino al ritorno in Sudamerica. Dal Brasile si parla di una trattativa avanzata tra il cileno e il Flamengo, con tanto di una possibile presenza a ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) ArturoMilano, 3 luglio 2022 - Arturoè vicino al ritorno in Sudamerica. Dal Brasile si parla di una trattativa avanzata tra il cileno e il, con tanto di una possibile presenza a ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Inter, 'un alleato' in Turchia? Il Galatasaray ci prova per #Vidal #calciomercato - infoitsport : Vidal a un passo dal Flamengo: l'Inter pagherà la buonuscita al centrocampista cileno - infoitsport : Tuttosport: “Vidal all’Inter come Nainggolan. Non lascerà grandi ricordi” - vivoperlinter : Vidal Inter, futuro in Sud America ma non in Argentina: Boca beffato? - MSeideus : Novità da Cile, #Sanchez e #Vidal nel mirino del @Flamengo leggi questo mio articolo scritto per @InterCM16 per sap… -