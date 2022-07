Gianpaolo Baggio sopravvissuto per 7 giorni senza acqua e cibo: «Ho bevuto dalle pozzanghere». Le tecniche survival (Di domenica 3 luglio 2022) Una storia di sopravvivenza estrema, una storia con pochi precedenti in Italia. Bloccato per una settimana da rocce a strapiombo e senza appigli, senza acqua e cibo, invisibile agli occhi dei... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 luglio 2022) Una storia di sopravvivenza estrema, una storia con pochi precedenti in Italia. Bloccato per una settimana da rocce a strapiombo eappigli,, invisibile agli occhi dei...

Pubblicità

76_tiffany_ : «Beveva acqua e fango, non abbiamo mai mollato», ecco come si è salvato l'escursionista Gianpaolo Baggio - MENUETTOit : #Food e #Music: La storia di Gianpaolo Baggio, sopravvissuto per sette giorni - NewsMondo - Marilenapas : RT @fanpage: Come ha fatto Gianpaolo Baggio, l'escursionista 31enne disperso per una settimana sulle montagne del Friuli, a sopravvivere co… - ErmannoKilgore : Gianpaolo Baggio sopravvissuto per 7 giorni senza acqua e cibo: «Ho bevuto dalle pozzanghere». Le tecniche survival… - francobus100 : Gianpaolo Baggio sopravvissuto per 7 giorni senza acqua e cibo: «Ho bevuto dalle pozzanghere». Le tecniche survival… -