GFVIP: SIGNORINI POTREBBE INIZIARE PRIMA E BATTERE UN NUOVO RECORD DI DURATA (Di domenica 3 luglio 2022) Gran fermento in vista del Grande Fratello Vip 7, quarta edizione firmata da Alfonso SIGNORINI. Il reality che ha creato il tormentone dei “vipponi” tornerà su Canale 5 a settembre, per ora dal 19 settembre ma POTREBBE partire una settimana PRIMA. SIGNORINI ha infatti condiviso una storia Instagram che parla dell’idea di partire già lunedì 12 settembre assieme alla ripartenza di gran parte del daytime di Canale 5. Per Striscia la Notizia con l’inedita coppia Argentero-Siani si dovrà invece pazientare fino al 27 settembre. Non si sprecano i nomi dei potenziali inquilini della casa di Cinecittà, con una concorrente quasi ufficiale come Chadia Rodriguez. Alfonso ha postato il primo indizio con una borsa Barrow di cui è sponsor la cantante. Opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. La DURATA? I ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 3 luglio 2022) Gran fermento in vista del Grande Fratello Vip 7, quarta edizione firmata da Alfonso. Il reality che ha creato il tormentone dei “vipponi” tornerà su Canale 5 a settembre, per ora dal 19 settembre mapartire una settimanaha infatti condiviso una storia Instagram che parla dell’idea di partire già lunedì 12 settembre assieme alla ripartenza di gran parte del daytime di Canale 5. Per Striscia la Notizia con l’inedita coppia Argentero-Siani si dovrà invece pazientare fino al 27 settembre. Non si sprecano i nomi dei potenziali inquilini della casa di Cinecittà, con una concorrente quasi ufficiale come Chadia Rodriguez. Alfonso ha postato il primo indizio con una borsa Barrow di cui è sponsor la cantante. Opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. La? I ...

Pubblicità

trash_italiano : Alfonso Signorini su Giulia De Lellis al #GFVIP - RosalbaGullott1 : RT @muffetta1: @GuidoCordeschi Guido, purtroppo se ne fregano del pubblico, hanno fatto un gfvip da schifo...ed eccoli di nuovo lì...Signo… - persempre_news : #Clarissa Selassié attacca gli autori del #GrandeFratelloVip ed Alfonso #Signorini per non averle dato la poltrona… - Butterf08846431 : @Stella22200 Clarissa dovrebbe sentirsi meno stocaxxo, in base a che cosa Signorini avrebbe dovuto scegliere lei? 2… - raspa90 : RT @BITCHYFit: Clarissa Selassié non approva la scelta di Alfonso Signorini: “Berti opinionista? Diamo spazio ai giovani, io mi ero candida… -