Formula 1, in GB vince la Ferrari di Sainz. Quarto Leclerc (Di domenica 3 luglio 2022) Carlos Sainz ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota della Ferrari, dopo la pole position del sabato, si prende il primo successo in carriera davanti alla Red Bull di Sergio ...

