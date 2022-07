F1, le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Gran Bretagna 2022 (Di domenica 3 luglio 2022) Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP di Gran Bretagna 2022, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2022. Sul circuito di Silverstone gara ricca di colpi di scena che alla fine favorisce le due Ferrari con Carlos Sainz che vince la sua prima gara, secondo Perez e terzo Hamilton, solo quarto Leclerc con Verstappen settimo. Di seguito ecco le nuove graduatorie aggiornate dopo questa decima gara del campionato. IN AGGIORNAMENTO L’ORDINE DI ARRIVO DEL Gran PREMIO DI Gran Bretagna LA CLASSIFICA piloti AGGIORNATA Max Verstappen 181 Sergio Perez 147 Charles Leclerc 138 George Russell 111 Carlos Sainz 127 Lewis ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Leil GP di, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Silverstone gara ricca di colpi di scena che alla fine favorisce le due Ferrari con Carlos Sainz che vince la sua prima gara, secondo Perez e terzo Hamilton, solo quarto Leclerc con Verstappen settimo. Di seguito ecco le nuove graduatoriequesta decima gara del campionato. IN AGGIORNAMENTO L’ORDINE DI ARRIVO DELPREMIO DILA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 181 Sergio Perez 147 Charles Leclerc 138 George Russell 111 Carlos Sainz 127 Lewis ...

Pubblicità

andrealecl16 : domenica grand cheleme per Leclerc e poi a ruota Sainz per completare una meravigliosa doppietta Ferrari che ci ril… - ParliamoDiNews : Punti F1 piloti e costruttori, come funzionano e come vengono assegnati - #Classifiche #28giugno - ParliamoDiNews : Classifica Mondiale Rally 2022: piloti e costruttori WRC - -