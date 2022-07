"È eresia...". Dal Vaticano il siluro al patriarca Kirill (Di domenica 3 luglio 2022) La distanza tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa russa sembra essersi amplificata dopo la guerra in Ucraina. Le parole del cardinale Koch si inseriscono nel solco di quelle di Papa Francesco dopo la videochiamata con il patriarca di Mosca Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 luglio 2022) La distanza tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa russa sembra essersi amplificata dopo la guerra in Ucraina. Le parole del cardinale Koch si inseriscono nel solco di quelle di Papa Francesco dopo la videochiamata con ildi Mosca

