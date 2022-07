Dybala-Inter, Galetti: “Nerazzurri in vantaggio, ma non devono fare un errore” (Di domenica 3 luglio 2022) Dybala Inter Galetti – Dybala all’Inter sembra aver subito una leggera frenata, e sull’argomento è Intervenuto Rudy Galetti in esclusiva per SerieA24.it. “L’Inter è in vantaggio su tutte le altre squadre per la corsa a Dybala, però non deve attendere troppo. Attualmente l’offerta di 6M fatta dai Nerazzurri è la più alta che l’argentino ha in mano. Come dicevamo prima, la distanza tra club e giocatore (richiesta 8M, offerta 6M) c’è ancora, ma Marotta è al lavoro per cedere qualcuno in attacco (almeno 1 tra Dzeko, Correa e Sanchez) eventualmente monetizzare e fare spazio per affondare con Dybala. Per ciò che concerne Skriniar, l’Inter ha fissato un ... Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022)all’sembra aver subito una leggera frenata, e sull’argomento èvenuto Rudyin esclusiva per SerieA24.it. “L’è insu tutte le altre squadre per la corsa a, però non deve attendere troppo. Attualmente l’offerta di 6M fatta daiè la più alta che l’argentino ha in mano. Come dicevamo prima, la distanza tra club e giocatore (richiesta 8M, offerta 6M) c’è ancora, ma Marotta è al lavoro per cedere qualcuno in attacco (almeno 1 tra Dzeko, Correa e Sanchez) eventualmente monetizzare espazio per affondare con. Per ciò che concerne Skriniar, l’ha fissato un ...

Pubblicità

mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - SimoneTogna : L’#Inter non smette di lavorare per portare Paulo #Dybala in nerazzurro, le due parti sotto traccia continuano a se… - Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - max_cremascoli : RT @InterSuits: Steven Zhang fuori dal Twiga alla domanda Dybala-Inter: “aspettate prossima settimana” (ridendo) - davide93714530 : RT @FcInterNewsit: Prima CdS - Anche il Napoli chiama Dybala. Inter nel radar di emiri e americani -