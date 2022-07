Con un solo cucchiaio risolvete il problema delle t-shirt ingiallite (Di domenica 3 luglio 2022) Nel corso dell’estate si indossano per la maggior parte delle volte le t-shirt, che siano colorate o bianche, sono il capo di abbigliamento più utilizzato dalla maggior parte delle persone. Ma a lunga andare come ben sapete, quelle bianche tendono ad ingiallirsi per svariati motivi. Oggi vi riveliamo la soluzione a questo problema. E’ davvero semplicissimo. Ci sono diversi rimedi da mettere in pratica per risolvere l’ingiallimento delle t- shirt, vediamo quali. Aceto bianco: viene spesso usato sia nelle pulizie domestiche che in lavatrice. Ottimo sotto ogni punto di vista. Ma se volete sbiancare le magliette dovete metterle a bagno una notte intera in una bacinella di acqua con l’aggiunta di un bicchiere di aceto bianco. Al mattino risciacquate il tutto e procedete al normale ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 3 luglio 2022) Nel corso dell’estate si indossano per la maggior partevolte le t-, che siano colorate o bianche, sono il capo di abbigliamento più utilizzato dalla maggior partepersone. Ma a lunga andare come ben sapete, quelle bianche tendono ad ingiallirsi per svariati motivi. Oggi vi riveliamo la soluzione a questo. E’ davvero semplicissimo. Ci sono diversi rimedi da mettere in pratica per risolvere l’ingiallimentot-, vediamo quali. Aceto bianco: viene spesso usato sia nelle pulizie domestiche che in lavatrice. Ottimo sotto ogni punto di vista. Ma se volete sbiancare le magliette dovete metterle a bagno una notte intera in una bacinella di acqua con l’aggiunta di un bicchiere di aceto bianco. Al mattino risciacquate il tutto e procedete al normale ...

