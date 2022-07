Cecilia Rodriguez e Ignazio, domenica sul lago: la modella si rivolge ai fan (VIDEO) (Di domenica 3 luglio 2022) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser siparietto social dopo pranzo: i due ex gieffini si godono il lago in questa domenica estiva Cecilia Rodriguez nel corso della giornata di ieri ha raggiunto Sarnico insieme alla sua famiglia per un evento speciale. La modella insieme a Ignazio, i cuccioli, suo fratello Jeremias con la fidanzata Deborah ieri pomeriggio si sono recati presso il Tennis Club Sarnico per trascorre del tempo insieme dove si è svolta la prima edizione del 2022 del Torneo di Padel di Hinnominate. Il brand ideato dai fratelli Rodriguez ha realizzato un torneo di Padel per trascorrere del tempo insieme sfidandosi e divertendosi. La modella nelle ultime settimane ha preso parte a nuovi eventi ed ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 luglio 2022)Moser siparietto social dopo pranzo: i due ex gieffini si godono ilin questaestivanel corso della giornata di ieri ha raggiunto Sarnico insieme alla sua famiglia per un evento speciale. Lainsieme a, i cuccioli, suo fratello Jeremias con la fidanzata Deborah ieri pomeriggio si sono recati presso il Tennis Club Sarnico per trascorre del tempo insieme dove si è svolta la prima edizione del 2022 del Torneo di Padel di Hinnominate. Il brand ideato dai fratelliha realizzato un torneo di Padel per trascorrere del tempo insieme sfidandosi e divertendosi. Lanelle ultime settimane ha preso parte a nuovi eventi ed ...

