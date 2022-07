A Roma nasce una terza squadra: partirà subito dalla Serie D! (Di domenica 3 luglio 2022) La terza squadra della capitale è realtà: si chiamerà Roma City FC ed è stata fondata dall’imprenditore statunitense (ma nato a Roma) Tonino Doino. La società ha acquisito il titolo sportivo del Fiuggi e, pertanto, parteciperà alla prossima Serie D. Al centro dello stemma un simbolo come il Colosseo, mentre i colori sociali saranno l’arancione e il viola. Un progetto dal forte stampo imprenditoriale americano da costruire con metodo, dedizione e umiltà per coronare il proprio sogno: “Avere una squadra di calcio tutta mia. Punteremo forte su strutture e scouting per dare ai nostri giovani un’opportunità”. Con queste parole si è presentato il presidente al Corriere dello Sport. Roma City Fc Centro Sportivo Discorso già particolarmente avanzato per quanto ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) Ladella capitale è realtà: si chiameràCity FC ed è stata fondata dall’imprenditore statunitense (ma nato a) Tonino Doino. La società ha acquisito il titolo sportivo del Fiuggi e, pertanto, parteciperà alla prossimaD. Al centro dello stemma un simbolo come il Colosseo, mentre i colori sociali saranno l’arancione e il viola. Un progetto dal forte stampo imprenditoriale americano da costruire con metodo, dedizione e umiltà per coronare il proprio sogno: “Avere unadi calcio tutta mia. Punteremo forte su strutture e scouting per dare ai nostri giovani un’opportunità”. Con queste parole si è presentato il presidente al Corriere dello Sport.City Fc Centro Sportivo Discorso già particolarmente avanzato per quanto ...

