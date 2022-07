Usa:Google cancella localizzazione se utente va a clinica aborto (Di sabato 2 luglio 2022) Google ha annunciato che cancellerà la cronologia della localizzazione quando un utente visiterà una clinica per l'aborto, un rifugio contro la violenza domestica o altri posti 'sensibili'. La società ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022)ha annunciato che cancellerà la cronologia dellaquando unvisiterà unaper l', un rifugio contro la violenza domestica o altri posti 'sensibili'. La società ...

