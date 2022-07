Una piccola idea per contenere l’evasione fiscale (Di sabato 2 luglio 2022) l’evasione tributaria si sarebbe assestata su 100 miliardi di euro l’anno da alcuni anni e riguarderebbe 19 milioni di italiani. I 100 miliardi sono composti da circa 35 miliardi di Iva (Imposta sul valore aggiunto), 33 miliardi di Irpef (Imposta sui redditi delle persone fisiche), 8 miliardi di Ires (Imposta sulle imprese). Su 59 milioni e 641mila di italiani sono 22 milioni e 839mila gli italiani che lavorano e mantengono tutti gli altri, ed i pensionati quasi 17 milioni. 15 milioni e 194 mila di italiani lavorano con un contratto a tempo indeterminato, circa i due terzi. I lavoratori dipendenti a tempo determinato sono invece 2 milioni e 591 mila. Gli inattivi, coloro in età lavorativa, quelli che sono in grado di lavorare ma non solo non lo fanno ma nemmeno lo cercano, sono 13 milioni e 759mila. Se – come è probabile – corrispondono a realtà le stime secondo cui ... Leggi su formiche (Di sabato 2 luglio 2022)tributaria si sarebbe assestata su 100 miliardi di euro l’anno da alcuni anni e riguarderebbe 19 milioni di italiani. I 100 miliardi sono composti da circa 35 miliardi di Iva (Imposta sul valore aggiunto), 33 miliardi di Irpef (Imposta sui redditi delle persone fisiche), 8 miliardi di Ires (Imposta sulle imprese). Su 59 milioni e 641mila di italiani sono 22 milioni e 839mila gli italiani che lavorano e mantengono tutti gli altri, ed i pensionati quasi 17 milioni. 15 milioni e 194 mila di italiani lavorano con un contratto a tempo indeterminato, circa i due terzi. I lavoratori dipendenti a tempo determinato sono invece 2 milioni e 591 mila. Gli inattivi, coloro in età lavorativa, quelli che sono in grado di lavorare ma non solo non lo fanno ma nemmeno lo cercano, sono 13 milioni e 759mila. Se – come è probabile – corrispondono a realtà le stime secondo cui ...

