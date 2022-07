Ultime Notizie – Roma | ubriaco stacca con morso parte dell’orecchio a un 19enne

(Di sabato 2 luglio 2022) Un ragazzo di diciannove anni è stato aggredito questa notte in via del Plebiscito ada un messicano di 20 anni che, con un, gli hatodi un orecchio. Secondo quanto ricostruito l’aggressore,, ha prima creato problemi alla viabilità rallentando il traffico e ha poi colpito con un pugno l’auto guidata dal diciannovenne. Il ragazzo, a qual punto, è sceso e ha chiesto spiegazioni. Il messicano ha prima chiesto scusa e mentre tentava di abbracciare il giovane, con un gesto rapido, lo haall’orecchiondogli un lembo di cartilagine dal lobo. La vittima è stata soccorsa e trasporta in codice giallo all’ospedale Santo Spirito. A bloccare l’aggressore sono stati i carabinieri del comando di Piazza Venezia che lo hanno arrestato con ...

