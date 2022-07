Technoblade, lo Youtuber da 11 milioni di follower morto di tumore. L'ultimo video: 'Se mi state guardando non ci sono più' (Di sabato 2 luglio 2022) 'Ciao a tutti, sono Technoblade . Se state guardando questo video significa che non ci sono più '. sono parole dirette e forti quelle dello Youtuber con 11 milioni di followers e campione del ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) 'Ciao a tutti,. Sequestosignifica che non cipiù '.parole dirette e forti quelle dellocon 11dis e campione del ...

