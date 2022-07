(Di sabato 2 luglio 2022) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tante sagre e feste: a Roncola, per esempio c’èfest mentre a Sarnico è protagonista il. Da annotare, inoltre, la notte bianca a Osio Sotto e a Selvino, visite guidate, concerti e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 2 e domenica 3 luglio. ALBINO – Sagra popolare a Vall’Alta di Albino ALME’ – Secondo motoraduno d’epoca Almè ALZANO LOMBARDO – Visita a Olera ARDESIO – Transumanza a Valcanale BOLGARE – A Bolgare “Anche i libri vanno al parco!” – “Crisalidi di luce” a Bolgare BREMBATE – Vent’anni di deSidera: il teatro per far conoscere la bellezza delladi Bergamo CAROBBIO DEGLI ANGELI – Andrea Dei Castaldi presenta il suo nuovo ...

Pubblicità

BergamoNews.it

... successivamente nella farina. Ripetere l'operazione e questa volta impanarli nei fiocchi ... Se si preferisce, è possibile servire il secondo die verdure accompagnato da una salsa come la ...... si va dai casoncelli alla bergamasca al risotto, dalla carne alla griglia e polentaal fritto misto di. Per un caffè o un gelato da degustare all'aperto è attivo il bar. Si fa festa in ... Taragna, pesce fritto e notti bianche: il week-end in provincia Sono numerose le sagre organizzate in Bergamasca nel mese di luglio. Fra gli appuntamenti spiccano la Taragna Fest a Roncola San Bernardo, la sagra dei capù a Parre e la sagra del pesce fritto a Sarni ...Milano - L'estate delle sagre in Lombardia entra nel vivo nel mese di luglio 2022: se i primi vacanzieri lasciano le città, chi invece resta ha tante opportunità per allegre serate a base di buon cibo ...