Ritrovato vivo l’escursionista disperso da 1 settimana sopra Pulfero

(Di sabato 2 luglio 2022) E’e in discrete condizioni Giampaolo Baggio,di 31 anni di Torreano che erada unanelle montagne. L’uomo è stato avvistato dall’elicottero dei Vigili del fuoco durante un sorvolola ferrata Palma. Si trovava a un centinaio di metri di distanza dell’itinerario che aveva annunciato di voler percorrere ed è rimasto bloccato in un profondo canalone da cui era impossibile risalire autonomamente.

Pubblicità

infoitinterno : Ritrovato il giovane disperso sul Matajur: è vivo e sta bene - infoitinterno : Ritrovato vivo l’escursionista scomparso da una settimana sul Matajur, il racconto dei soccorritori: «Ha detto di a… - infoitinterno : Lo cercavano da una settimana, ritrovato vivo l’ingegnere di 31 anni scomparso sul Matajur - infoitinterno : Ritrovato vivo Gianpaolo Baggio: l'escursionista era disperso da una settimana -

Lo cercavano da una settimana,il 31enne scomparso sul monte Matajur: il salvataggio Fino a questa mattina. Dal computer dell'ufficio in cui lavorava si era avuta conferma del fatto ..."Una bellissima notizia: il ragazzo è stato" ha comunicato il sindaco di Pulfero, Camillo Melissa, non appena lo ha saputo - . Ha qualche escoriazione, è disidratato, mae lo ...E’ disidratato, ha diverse ferite, ma è vivo e lo stanno trasportando all’ospedale AGGIORNAMENTO ORE 11:50. «E’ una bellissima notizia, Gianpaolo è stato ritrovato vivo – fa sapere e conferma il sinda ...E’ stato trovato vivo Gianpaolo Baggio, l’escursionista di Torreano (Udine), di 31 anni, disperso da una settimana nelle montagne sopra Pulfero, in Friuli, e di cui si erano praticamente perse le sper ...