Pandemia, guerra, fame, siccità. Sembrano le piaghe d’Egitto. Ma ci salveremo (Di sabato 2 luglio 2022) In questa estate funesta, ci mancavano solo le cavallette in Sardegna per completare la panoplia delle catastrofi. Nell’abbecedario del terrore umano, Leggi su ilfoglio (Di sabato 2 luglio 2022) In questa estate funesta, ci mancavano solo le cavallette in Sardegna per completare la panoplia delle catastrofi. Nell’abbecedario del terrore umano,

Pubblicità

matteosalvinimi : Almeno 20 miliardi potrebbero essere incassati subito grazie a una nuova e importante Rottamazione delle cartelle e… - IlPonciarello : La peggior pandemia del secolo e la guerra in Europa. E noi ... ????? Per non parlare degli #scissionisti ????? Megli… - DogoAntonio : RT @carpa2019: Spread alle stelle, totale impotenza nel governare questa situazione tra #Guerra e #pandemia... #DraghiDimettiti https://t.c… - _kuball_ : RT @gualcap: un continuo susseguirsi di colpi mortali alla nostra economia, si conclude, tra i fuochi d'artificio di pandemia e guerra, con… - Gianluca3010 : RT @gualcap: un continuo susseguirsi di colpi mortali alla nostra economia, si conclude, tra i fuochi d'artificio di pandemia e guerra, con… -