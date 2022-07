(Di sabato 2 luglio 2022) TyKylenel finale e conquista la prova didella. Il giovane nipote di Joe, padrone dell’omonima squadra, ha primeggiato con forza nell’impegnativocorse che sorge nello Stato del Wisconsin rompendo nel giro di pochi minuti una serata perfetta per Kyle(Hendrick Motorsports #17). Il californiano, campione in carica della Cupe storicamente oltremodo competitivo suicourse, ha dominato come da pronostico la scena imponendosi in scioltezza nella prima e nella seconda Stage in cui letteralmente non ha avuto avversari. La musica è cambiata nei minuti seguenti, il finale non ha sorriso ...

RCLatin2 : VUELTA FINAL !!! LARSON CONTIENE A TY GIBBS !!! STAGE3, ???? ROAD AMERICA !!! #Henry180 ??NASCAR XFINITY !!! - StockCarLiveITA : 30' alla gara della Xfinity Series a Road America! Diretta su NASCAR Trackpass e USA Cronaca su… - franz_house_vg : Nascar Xfinity. Gara pulita a Nashville, con poche caution, dominata da @J_Allgaier. Gara particolare, sia per il n… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Road America: 17:30 FP Cup Series (USA) 18:20 Q Cup Series (USA) 20:30 Gara Xfinity Series… - P300it : #NASCAR | Xfinity Series: Kyle Larson, al volante di una vettura dell'Hendrick Motorsports che torna nella serie ca… -

Justin Allgaier ha letteralmente monopolizzato la scena nella tappa di Nashville dellaSeries. Giornata perfetta per il #7 di JR Motorsports, abile sin dalla partenza ad allungare sui rivali che si sono dovuti accontentare della lotta per la seconda piazza. 18ma gioia in ...Allora aveva corso nellae in Truck Series, ovvero nella seconda e nella terza divisione della categoria. Quei fan dellache ancora non conoscevano il temperamento di Ice Man ... NASCAR Xfinity Series, Gibbs abbatte Larson e svetta a Road America Ty Gibbs abbatte Kyle Larson nel finale e conquista la prova di Road America della NASCAR Xfinity Series. Il giovane nipote di Joe Gibbs, padrone dell’omonima squadra, ha primeggiato con forza ...Chase Elliott captured his second pole win of 2022 at Road America, recording a lap of 134.427 seconds, at 108.407 mph, in his No. 9 NAPA Auto Parts Camaro ZL1.