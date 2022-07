Le Lega non si smentisce: 'Lo Ius scholae non porta più sicurezza sociale' (Di sabato 2 luglio 2022) La Lega non si smentisce. E si capisce ogni giorno di più perché in Italia abbiamo una delle destre più becere d'Europa che ha uno degli assi portanti nell'alimentare la paura delle migrazioni. "Lo ... Leggi su globalist (Di sabato 2 luglio 2022) Lanon si. E si capisce ogni giorno di più perché in Italia abbiamo una delle destre più becere d'Europa che ha uno degli assinti nell'alimentare la paura delle migrazioni. "Lo ...

