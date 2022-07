Lavoro, altre morti bianche in Italia: due vittime a Forlì e Perugia (Di sabato 2 luglio 2022) Un sabato tragico in Italia per le morti sul Lavoro che hanno contato due vittime, una a Perugia e una a Forlì. Nel capoluogo umbro un peraio di 57 anni è morto nel pomeriggio del 2 luglio in seguito a un incidente sul Lavoro avvenuto a Ponte San Giovanni presso la sede di Umbra Acque, per la quale lavorava. In base alla ricostruzione fornite dai carabinieri è stato schiacciato dal crollo di una parete mentre era alla guida di un camion. Il mezzo - hanno riferito i militari - trasportava un escavatore che, per cause in corso di accertamento, urtando la parete di uno stabile ne ha provocato il distacco. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, personale del 118 e dell'Asl. La parete crollata ha travolto la cabina del camion all'interno della quale si ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 luglio 2022) Un sabato tragico inper lesulche hanno contato due, una ae una a. Nel capoluogo umbro un peraio di 57 anni è morto nel pomeriggio del 2 luglio in seguito a un incidente sulavvenuto a Ponte San Giovanni presso la sede di Umbra Acque, per la quale lavorava. In base alla ricostruzione fornite dai carabinieri è stato schiacciato dal crollo di una parete mentre era alla guida di un camion. Il mezzo - hanno riferito i militari - trasportava un escavatore che, per cause in corso di accertamento, urtando la parete di uno stabile ne ha provocato il distacco. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, personale del 118 e dell'Asl. La parete crollata ha travolto la cabina del camion all'interno della quale si ...

