L’aborto, gli ormoni e la subdola filosofia del “già che sei in piedi” (Di sabato 2 luglio 2022) La filosofia del “già che sei in piedi” è una teoria che ho elaborato negli ultimi sei anni, una teoria grazie alla quale mi sto portando avanti con il discorso di ringraziamento per la cerimonia dei Nobel. Il “già che sei in piedi” è nella mia mente la più esatta traduzione del concetto di gaslighting, ossia sia una manipolazione psicologica maligna che si presenta quando uno ti dice: “Già che sei in piedi, mi prendi il telecomando?” quando in realtà ti sei appena seduto. Nessuno ti vede in piedi, perché tutti ti pensano comodo. Questa rivoluzione copernicana del sentire investe anche le madri. Prendiamo L’aborto. Se leggete i gruppi Facebook di mamme, le donne che anonimamente chiedono un consiglio sull’interruzione di gravidanza ricevono come risposta: già che ne hai uno, tienilo, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 2 luglio 2022) Ladel “già che sei in” è una teoria che ho elaborato negli ultimi sei anni, una teoria grazie alla quale mi sto portando avanti con il discorso di ringraziamento per la cerimonia dei Nobel. Il “già che sei in” è nella mia mente la più esatta traduzione del concetto di gaslighting, ossia sia una manipolazione psicologica maligna che si presenta quando uno ti dice: “Già che sei in, mi prendi il telecomando?” quando in realtà ti sei appena seduto. Nessuno ti vede in, perché tutti ti pensano comodo. Questa rivoluzione copernicana del sentire investe anche le madri. Prendiamo. Se leggete i gruppi Facebook di mamme, le donne che anonimamente chiedono un consiglio sull’interruzione di gravidanza ricevono come risposta: già che ne hai uno, tienilo, ...

fattoquotidiano : Gli Usa ritornano al Medioevo: l'aborto diventa illegale - fattoquotidiano : #RoeVsWade la Corte Suprema degli Stati Uniti cancella il diritto all' #aborto. Le donne in piazza mentre la presid… - SimoneAlliva : La Corte Suprema americana ha cancellato la storica sentenza Roe v. Wade che per oltre 50 anni aveva protetto il di… - eleaugusta : RT @Azzurra826: Gli attivisti per l'aborto usano la Bibbia come pallone da calcio nella protesta di Seattle - CzzCrl : @Avvenire_Nei E se, anziché abolire, i giudici avessero fissato costituzionale il diritto all'obiezione di coscienz… -