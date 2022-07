Jova Beach Party, Jovanotti finisce nel Metaverso: un percorso guidato dal palco al camerino (Di sabato 2 luglio 2022) Che cosa ci fa Jovanotti nel Metaverso? Semplice, il Jovaverso. In pratica un percorso guidato dal palco del Jova Beach Party al camerino dell'artista. L'esperienza promette di essere indimenticabile. ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) Che cosa ci fanotti nel? Semplice, ilverso. In pratica undaldelaldell'artista. L'esperienza promette di essere indimenticabile. ...

Pubblicità

enpaonlus : Jova beach party 2022: musica per le orecchie? Io ci vedo un disastro per l'ambiente - Il Fatto Quotidiano - una in… - Maurizi61488550 : ''E' qui la festa?'' In 60mila a Lignano per il Jova Beach Party - TGR Friuli Venezia Giulia - nico_ceto : RT @fvali11: Jova Beach Party, oggi il primo concerto a Lignano Sabbiadoro: ecco come sarà il grande spettacolo di Jovanotti - Edgeoftown1 : RT @lameduck1960: Abbattuti filari di tamerici in spiaggia da un m-comune per fare posto al concerto di un adepto. Piddini peggio delle cav… - Maurizi61488550 : A Lignano la data zero della festa del Jova Beach Party - TGR Friuli Venezia Giulia -