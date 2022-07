Irene Fargo morta, Renato Zero: ora il mondo è più triste. La commozione di Laura Pausini - Magazine (Di sabato 2 luglio 2022) Irene Fargo, la commozione di Renato Zero e Laura Pausini Roma, 2 luglio 2022 - Irene Fargo è morta e i grandi della musica la piangono, da Renato Zero a Laura Pausini. "Cara Irene, so che sei andata ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 luglio 2022), ladiRoma, 2 luglio 2022 -e i grandi della musica la piangono, da. "Cara, so che sei andata ...

Pubblicità

fraversion : mi spiace molto per la morte di Irene Fargo. Avrebbe meritato più successo e considerazione dagli addetti ai lavori… - fanpage : Ci ha lasciato la cantante #IreneFargo, nome d’arte di Flavia Pozzaglio. Aveva 59 anni - fanpage : Le dolci parole di Renato Zero per #IreneFargo - iosonoFabry : Il mondo della musica è in lutto: è morta Irene Fargo. - Captain17657258 : E poi scrivere ti amo sopra la pubblicità Addio Irene Fargo? -