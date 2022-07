Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

... e poi i trader che compranoe lo rivendono guadagnando sulla compravendita. Però con il prezzo che è passato da 20 centesimi a 1 euro al metro cubo questi operatori sono in difficoltà e non ...Tuttavia è la prospettiva di un taglio totale delche potrebbe mandare all'aria tutti i piani della presidenza ceca. Lo scenario da, che ripiomberebbe l'Ue in recessione, è considerato ... Incubo Gas, Cingolani: prezzo aumenterà ancora. Effetto Nord Stream sulle bollette Il ministro conferma che i flussi dalla Russia sono già ridotti del 15%: "Corsa all'accaparramento per l'inverno" ...Nelle bollette di luce e gas del prossimo trimestre non ci saranno aumenti, come scongiurato grazie al decreto appena approvato ...