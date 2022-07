I raccattapalle sono i veri eroi di Wimbledon (Di sabato 2 luglio 2022) A tutti noi può essere capitato di vedere i video caricati su YouTube, accompagnati da titoli del tipo: «raccattapalle colpito in pieno durante la finale di Wimbledon» o «~ Wimbledon 2022 ~ Serena Williams sorprende la raccattapalle 3 emoji di palline da tennis». Di solito, si tratta di sfortunati raccattapalle che si trovano sulla linea di tiro mentre Serena Williams o Rafael Nadal inviano un bolide in campo. Il pubblico si lamenta e subito dopo vediamo al rallentatore la pallina da tennis colpire lo sventurato Ball Boy o Girl (BBG), come vengono chiamati dal 2018 a Londra i raccattapalle. A parte il suddetto rischio, quando ammiriamo questi ragazzi e ragazze sullo sfondo di un maestoso campo da tennis di Wimbledon pensiamo subito al privilegio di potere incontrare un ... Leggi su gqitalia (Di sabato 2 luglio 2022) A tutti noi può essere capitato di vedere i video caricati su YouTube, accompagnati da titoli del tipo: «colpito in pieno durante la finale di» o «~2022 ~ Serena Williams sorprende la3 emoji di palline da tennis». Di solito, si tratta di sfortunatiche si trovano sulla linea di tiro mentre Serena Williams o Rafael Nadal inviano un bolide in campo. Il pubblico si lamenta e subito dopo vediamo al rallentatore la pallina da tennis colpire lo sventurato Ball Boy o Girl (BBG), come vengono chiamati dal 2018 a Londra i. A parte il suddetto rischio, quando ammiriamo questi ragazzi e ragazze sullo sfondo di un maestoso campo da tennis dipensiamo subito al privilegio di potere incontrare un ...

