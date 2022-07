Pubblicità

Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Gas, la Germania teme la chiusura dei rubinetti russi. Il Cremlino blocca Nordstream dall’11 al 21 luglio - Daria47080750 : @alexdelborro @DarkLadyMouse Che discorso ridicolo e per due motivi principali primo i ragazzi che chiedono la citt… - SecolodItalia1 : Gas, la Germania teme la chiusura dei rubinetti russi. Il Cremlino blocca Nordstream dall’11 al 21 luglio… - maelmale : - ZenatiDavide : La Germania teme che la Russia chiuda i rubinetti del gas dall’11 luglio: Il ministro dell’Economia e della Protezi… -

Agenzia ANSA

Laè sempre più preoccupata per il gas, anche alla luce dell'annuncio di Nord Stream di chiudere i rubinetti per dieci giorni a luglio. E nel dibattito interno non si esclude anche la ...In, il tasso d'inflazione è all'8,2%, in Spagna, addirittura al 10%, mentre in Francia ... Confesercenti vede un ' macigno sui consumi delle famiglie e sulla crescita ', Confcommercioper ... Germania teme taglio gas russo, non escluso razionamento docce - Europa La Germania è sempre più preoccupata per il gas, anche alla luce dell'annuncio di Nord Stream di chiudere i rubinetti per dieci giorni a luglio. (ANSA) ...Il ministero degli Esteri ha dovuto prendere pubblicamente le distanze dal suo diplomatico Melnyk: "Sua opinione personale e non rispecchia la nostra" ...