Genoa, prime amichevoli contro Maiorca e Lazio (Di sabato 2 luglio 2022) Il Genoa vuole subito tornare nel massimo campionato e vuole quindi iniziare al meglio la stagione di Serie B. Proprio per questo, i rossoblù si raduneranno in Austria, a Bad Haring, dal 18 al 28 luglio. La prima partita amichevole si svolgerà a Wattens il 22 luglio con gli spagnoli del Maiorca (alle ore 18.00). Poi sarà “derby” italiano contro la Lazio il 27 luglio, alle ore 17.00 a Kossen. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Ilvuole subito tornare nel massimo campionato e vuole quindi iniziare al meglio la stagione di Serie B. Proprio per questo, i rossoblù si raduneranno in Austria, a Bad Haring, dal 18 al 28 luglio. La prima partita amichevole si svolgerà a Wattens il 22 luglio con gli spagnoli del(alle ore 18.00). Poi sarà “derby” italianolail 27 luglio, alle ore 17.00 a Kossen. SportFace.

