Gaeta. Prima la rapina, poi la fuga, infine i calci ai carabinieri per non farsi arrestare: preso 57enne (Di sabato 2 luglio 2022) L'uomo si trovava in provincia di Napoli quando si è avvicinato a una donna seduta in macchina. L'ha costretta a scendere minacciandola, aggredendola verbalmente e puntandole un cacciavite sul viso. La donna non aveva altra scelta. Il rapinatore le ha rubato l'auto ed è fuggito. Una fuga finita a Gaeta dove l'uomo ha preso a calci e pugni i militari che lo hanno fermato. Leggi anche: Aprilia, si ribalta con l'auto: morta la 28enne Elisa Delicati La fuga iniziata a Napoli e finita a Gaeta L'uomo, classe '65, si trovava a San Giorgio a Cremano (Na) quando ha rubato l'auto della donna per scappare via, lontano. Sfrecciando per le vie è arrivato fino a Gaeta dove però la pattuglia della locale Tenenza CC, opportunatamente allertata dalla Centrale ...

