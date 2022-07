F1 oggi, GP Gran Bretagna 2022: orari FP3 e qualifiche 2 luglio, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 2 luglio 2022) oggi, sabato 2 luglio, sarà il giorno delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Silverstone, i piloti e i team andranno a caccia della massimizzazione della prestazione e sarà interessante capire come andrà a finire. Un clima di Grande incertezza alimentato anche dalle previsioni meteorologiche. La pioggia potrebbe essere protagonista quest’oggi e quindi le scuderie trovarsi nella condizione di doversi adattare a una situazione particolare per il set-up della monoposto. La Ferrari dovrà farsi trovare pronta, dopo aver ben impressionato nel corso del primo giorno di libere. Lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc hanno messo in mostra un ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022), sabato 2, sarà il giorno delle prove libere 3 e delledel GP di, decimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul tracciato di Silverstone, i piloti e i team andranno a caccia della massimizzazione della prestazione e sarà interessante capire come andrà a finire. Un clima dide incertezza alimentato anche dalle previsioni meteorologiche. La pia potrebbe essere protagonista quest’e quindi le scuderie trovarsi nella condizione di doversi adattare a una situazione particolare per il set-up della monoposto. La Ferrari dovrà farsi trovare pronta, dopo aver ben impressionato nel corso del primo giorno di libere. Lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc hanno messo in mostra un ...

