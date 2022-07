Dal blazer sartoriale ai jeans | dalle slingback alla tracolla a tutto colore

Leggi su amica

(Di sabato 2 luglio 2022) I saldi estivi 2022 sono arrivati. E con loro la possibilità di comprare a prezzi ribassati vestiti, scarpe e borse che abbiamo sognato per sei mesi. Ma non ci sono solo i pezzi forti di stagione. Dando un’occhiata alle proposte sulle maggiori piattaforme multimarca del lusso online si nota subito la possibilità di fare anche uno shopping alternativo. Vale a dire pensato per durare nel tempo. Lo scopo finale è infatti quello di costruire un guardaroba ricco anche di pezzi che non passino mai di moda. E che siano un porto sicuro quando non si sa davvero cosa mettere. Il 2 luglio segna l’inizio dei saldi estate 2022. Nelle e-boutique del lusso c’è la possibilità di acquistare a prezzi scontati anche capi intramontabili e passepartout. Un armadio che duri nel tempo sfruttando i saldi La parte fondante dell’armadio, infatti, dovrebbe essere proprio costituita da questi capi e accessori ...