Covid oggi Italia, "ondata contagi in corso": i dati (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – "C'è un'ondata di Covid in corso". Le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, fotografano la situazione del Covid oggi in Italia. Nell'ultimo bollettino vengono registrati 86.334 contagi e 72 morti, con un tasso di positività al 27,3% e l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva (264 in totale) e nei reparti ordinari (6.830). Gli attuali positivi in Italia sono 929.006, con la prospettiva di raggiungere quota 1 milione. "E' necessario continuare con misure di cautela come l'utilizzo delle mascherine e con la campagna di vaccinazione, la leva fondamentale di questi mesi", dice Speranza al Tg1. "Gradualmente abbiamo trasformato in raccomandazioni gli obblighi sulle mascherine, che sono ancora obbligatorie sui mezzi di ...

