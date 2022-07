Come imparare la lingua di vostro figlio grazie alle query di ricerca più popolari tra i bambini (Di sabato 2 luglio 2022) All’inizio c’era Minecraft e Fortnite. Poi mio figlio si è appassionato di monopattini freestyle: nel suo vocabolario sono comparse parole Come “spot” e “rampe”, nonché vari brand e nomi di trucchi o acrobazie, e per me alcune di queste parole erano particolarmente difficili da decifrare. Un esempio? Provate a capire cos’è un 540. Ora mio figlio si dedica ai graffiti. Spero che i suoi “pannelli”, i “tag” e i “burner” sui muri di edifici abbandonati lascino alla fine il posto al regno più sereno del design. Ma per il momento devo tenere controllate le sue bombolette e ricariche dato che lasciano resti nell’appartamento, così Come ascoltare le sue reflessioni sul mondo dei dabber e della street-art. Insomma, un sacco di parole nuove. Certo, il modo migliore per coinvolgere un ragazzino e conoscere i suoi interessi e ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 2 luglio 2022) All’inizio c’era Minecraft e Fortnite. Poi miosi è appassionato di monopattini freestyle: nel suo vocabolario sono comparse parole“spot” e “rampe”, nonché vari brand e nomi di trucchi o acrobazie, e per me alcune di queste parole erano particolarmente difficili da decifrare. Un esempio? Provate a capire cos’è un 540. Ora miosi dedica ai graffiti. Spero che i suoi “pannelli”, i “tag” e i “burner” sui muri di edifici abbandonati lascino alla fine il posto al regno più sereno del design. Ma per il momento devo tenere controllate le sue bombolette e ricariche dato che lasciano resti nell’appartamento, cosìascoltare le sue reflessioni sul mondo dei dabber e della street-art. Insomma, un sacco di parole nuove. Certo, il modo migliore per coinvolgere un ragazzino e conoscere i suoi interessi e ...

