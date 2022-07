Chiellini, le immagini del primo allenamento con il LAFC (Di sabato 2 luglio 2022) Inizia l’avventura di Chiellini in MLS: le prime immagini dal campo di allenamento del Los Angeles FC ed è già leader É iniziata anche sul campo l’avventura di Chiellini con la maglia del Los Angeles Football. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Los Angeles Football Club (@LAFC) La società americana, via Instagram, ha pubblicato il video del primo allenamento svolto dall’ex capitano e leggenda della Juve. Dalle immagini si vede un Chiellini già molto concentrato. Il difensore ha fatto sentire subito la sua leadership, dando le prime indicazioni di campo ai compagni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Inizia l’avventura diin MLS: le primedal campo didel Los Angeles FC ed è già leader É iniziata anche sul campo l’avventura dicon la maglia del Los Angeles Football. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Los Angeles Football Club (@) La società americana, via Instagram, ha pubblicato il video delsvolto dall’ex capitano e leggenda della Juve. Dallesi vede ungià molto concentrato. Il difensore ha fatto sentire subito la sua leadership, dando le prime indicazioni di campo ai compagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

junews24com : Chiellini, bagno di folla a Los Angeles! VIDEO dell’accoglienza già virale - junews24com : Chiellini, bagno di folla a Los Angeles! VIDEO dell'accoglienza già virale - - Gia_Chiuchiolo : .@chiellini in partenza per Los Angeles da Fiumicino. Le immagini esclusive per @DiMarzio -