Caccia aperta a Vandoorne nella 10° tappa a Marrakech e-Prix (Di sabato 2 luglio 2022) Caccia aperta a Vandoorne, la formula elettrica torna oggi in Marocco, dove ha già corso 4 volte. La 10° tappa dell'E-Prix era stata programmata a Vancouver, in Canada, ma difficoltà logistiche e restrizioni dovute al Covid, hanno consigliato caldamente il trasferimento in una sede, più comoda e ben collaudata, per lo svolgimento della gara. A Marrakech si è corso nel 2016 e poi dal 2018 al 2020. Stoffel Vandoorne, con i suoi 121 punti, è in testa alla classifica, con 5 soli punti di vantaggio su Jean-Eric Vergne e 7 su Edoardo Mortara. E al quarto posto, a 109, c'è Mitch Evans. Significa che in 12 punti sono in quattro, di altrettante squadre diverse, rispettivamente: Mercedes, DS-Techeetah, Venturi che è motorizzata Mercedes quest'anno, e Jaguar.

