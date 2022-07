Brescia, Cellino: «Sono mesi difficili, ma non vendo né scappo» (Di sabato 2 luglio 2022) Le parole di Cellino, presidente del Brescia, alla presentazione della nuova stagione: «La società è più sana che mai e non abbiamo debiti» Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato in conferenza stampa in occasione della partenza della squadra per il ritiro estivo. Di seguito le sue parole. «Gli ultimi anni Sono stati pesanti e non nego che sia scesa qualche lacrima. Nonostante i mesi siano pesanti, io continuo a combattere. Per quanto riguarda il Brescia, però, il discorso è diverso – ha spiegato il numero uno delle Rondinelle – La società è più sana che mai e non abbiamo alcun debito; in qualità di imprenditore ho la coscienza a posto. La soluzione più facile sarebbe scappare, ma così facendo farei solo un danno al Brescia. Mi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Le parole di, presidente del, alla presentazione della nuova stagione: «La società è più sana che mai e non abbiamo debiti» Il presidente del, Massimo, ha parlato in conferenza stampa in occasione della partenza della squadra per il ritiro estivo. Di seguito le sue parole. «Gli ultimi annistati pesanti e non nego che sia scesa qualche lacrima. Nonostante isiano pesanti, io continuo a combattere. Per quanto riguarda il, però, il discorso è diverso – ha spiegato il numero uno delle Rondinelle – La società è più sana che mai e non abbiamo alcun debito; in qualità di imprenditore ho la coscienza a posto. La soluzione più facile sarebbe scappare, ma così facendo farei solo un danno al. Mi ...

