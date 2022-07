Becky Lynch: “Sono il tesoro più importante d’Irlanda” (Di sabato 2 luglio 2022) Nel corso degli ultimi 4 anni Becky Lynch ha completamente rivitalizzato la sua carriera: il tutto è partito da SummerSlam 2018, col suo turn heel ai danni di Charlotte Flair e pian piano Lynch è diventata The Man, fino ad essere la wrestler più gettonata di tutto il roster WWE. L’anno scorso, sempre in occasione di SummerSlam, ha fatto il suo ritorno dopo la maternità vincendo il titolo femminile ai danni di Bianca Belair, perdendo l’alloro proprio contro quest’ultima a WrestleMania 38. Questa notte Lynch sarà impegnata nel Money In The Bank match femminile e l’irlandese ha iniziato già a scaldare l’ambiente. Le parole di Lynch Rivolgendosi su Twitter al Capo di Stato Irlandese, la Lynch ha scritto:“Salve @PresidentIRL. Volevo ricordarle che domani sera vincerò il Money ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 2 luglio 2022) Nel corso degli ultimi 4 anniha completamente rivitalizzato la sua carriera: il tutto è partito da SummerSlam 2018, col suo turn heel ai danni di Charlotte Flair e pian pianoè diventata The Man, fino ad essere la wrestler più gettonata di tutto il roster WWE. L’anno scorso, sempre in occasione di SummerSlam, ha fatto il suo ritorno dopo la maternità vincendo il titolo femminile ai danni di Bianca Belair, perdendo l’alloro proprio contro quest’ultima a WrestleMania 38. Questa nottesarà impegnata nel Money In The Bank match femminile e l’irlandese ha iniziato già a scaldare l’ambiente. Le parole diRivolgendosi su Twitter al Capo di Stato Irlandese, laha scritto:“Salve @PresidentIRL. Volevo ricordarle che domani sera vincerò il Money ...

