Ascolti TV | Venerdì 1 luglio 2022. Bene Top Dieci in replica (18.6%), New Amsterdam 10.1%. Il Tour de France parte su Rai 2 dal 6.9%-4.7% (Di sabato 2 luglio 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri, Venerdì 1 luglio 2022, su Rai1 la replica di Top Dieci ha conquistato 2.414.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 New Amsterdam 4 ha raccolto davanti al video 1.278.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 786.000 spettatori pari al 5.4% di share e NCIS Hawai’i 705.000 (5.3%). Su Italia 1 Brick Mansions ha catturato l’attenzione di 863.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Morto tra una Settimana (o ti ridiamo i soldi) ha raccolto davanti al video 634.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Quarto Grado: Le Storie – Estate totalizza un a.m. di 1.251.000 spettatori con l’11.6% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 518.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su TV8 I Delitti del BarLume ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 2 luglio 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri,, su Rai1 ladi Topha conquistato 2.414.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 New4 ha raccolto davanti al video 1.278.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 786.000 spettatori pari al 5.4% di share e NCIS Hawai’i 705.000 (5.3%). Su Italia 1 Brick Mansions ha catturato l’attenzione di 863.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Morto tra una Settimana (o ti ridiamo i soldi) ha raccolto davanti al video 634.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Quarto Grado: Le Storie – Estate totalizza un a.m. di 1.251.000 spettatori con l’11.6% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 518.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su TV8 I Delitti del BarLume ...

