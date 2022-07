Anna Tatangelo | la violenza subita | “Sono stata molestata ma…”

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 2 luglio 2022) La nota cantante e conduttrice tv ha raccontato di esservittima di una molestia. Ecco la triste confessione diDopo che per un periodo sembrava aver finalmente ritrovato l’uomo giusto per lei, la storia con Livio Cori è già giunta ai titoli di coda. I due artisti nonriusciti a costruire la relazione che in principio desideravano, anche se non sappiamo con certezza di chi siala volontà di chiudere in via definitiva. Secondo alcune indiscrezioni la decisione sarebbepresa dalla stessa, con il ragazzo che avrebbe accusato il peso di un nome così importante come quello della famosa cantante.(Websource)Ultimamente invece, un altro tipo di voce di corridoio è ...